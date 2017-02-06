В Бахмуте полиция применила силу к участникам блокады из-за автобусов с "титушками" - журналист
В Донецкой области полиция применила силу против участников блокады железнодорожного переезда в Бахмуте, которые выступают против торговли с "Л/ДНР".
На видео, которое опубликовал журналист Игорь Громов, видно, что сотрудники полиции требуют у участников блокады и народного депутата Семена Семенченко не мешать проезду автобусов. На месте происшествия присутствовал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
В одном из видео Громов снял людей, которые находятся в автобусах. Они прячут свои лица и не отвечают на вопросы журналиста.
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"Это произошло на трассе между Бахмутом и Константиновкой - ветераны добровольческих батальонов выехали навстречу титушкам, которые в сопровождении полиции колонной в составе пяти автобусов двигались на Бахмут", - сообщил Громов.
По его словам, полицейские угрожали добровольцам оружием и ставили на колени", а также применили дубинки и слезоточивый газ.
Ранее Семенченко написал на своей странице в Facebook, что "титушки" едут для того, чтобы "снести блокаду".
В полиции пока не прокомментировали инцидент.
Аброськин обнародовал заявление об инциденте, который произошел 4 февраля - тогда сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован. Его ударил народный депутат. Аброськин заявил, что уголовное производство в отношении депутата не было открыто. По данным СМИ, речь идет о Владимире Парасюке.