На Закарпатье задержали 22 нелегалов, которые пытались попасть в ЕС (видео)

Украинские и словацкие пограничники задержали на Закарпатье 22 нелегальных мигранта из стран Юго-Восточной Азии.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, пограничники отдела "Новоселица" Чопского отряда обнаружили 16 неизвестных лиц азиатской внешности, из которых 12 мужчин и 4 женщины пытались незаконно пересечь границу. Их задержали на расстоянии около 200 м от линии государственной границы.

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Сразу о данном факте украинские пограничники проинформировали правоохранителей Словакии и в дальнейшем начали совместные поисковые мероприятия с целью выявления других организованных групп. Как следствие, словацкие пограничники недалеко от границы задержали еще одну группу мигрантов в составе 6 человек.

"Все задержанные документов при себе не имели, однако объяснили, что они граждане Вьетнама, Афганистана, Ирана, Индии и Пакистана и планировали незаконно попасть в страны Евросоюза", - говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, 16 нарушителей доставлены в пункт временного содержания Чопского отряда. Продолжаются мероприятия по установлению личностей задержанных, обстоятельств правонарушения и составлению соответствующих процессуальных документов.