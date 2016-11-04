Более 335 тысяч мигрантов прибыли в Европу морем в 2016 году - МОМ

Об этом говорится в сообщении на сайте Международной организации по миграции (МОМ).

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 2 ноября число зарегистрированных мигрантов и беженцев, которые по морю в течение года попали в Европу, составляет 335,031 тыс. человек. В основном они прибывали в Грецию и Италию: в частности, 169,901 тыс. человек прибыли в Грецию и 159,496 тыс. – в Италию.

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В то же время отмечается, что общее число мигрантов в 2016 году меньше по сравнению с числом, прибывшим в Европу за весь 2015 год. В прошлом году с 1 января до 31 декабря в Европу попали 728,926 тыс. мигрантов и беженцев.

Вместе с тем, согласно оценкам, по состоянию на данный момент в 2016 году в Средиземном море погибли на 725 больше мигрантов, чем за аналогичный период 2015 года (по состоянию на 4 ноября 2015 года). Эти данные учитывают то, что недавно 240 мигрантов пропали без вести и считаются погибшими после аварий двух лодок в эту среду, 2 ноября, в Средиземном море между Ливией и Италией.

Если учитывать эти последние трагедии, то количество смертей во время попытки пересечь Средиземное море в 2016 году составляет 4,220 тыс. человек.