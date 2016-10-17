Уничтожение "Моторолы": боевики рассказали, чем подорвали лифт с террористом

Об этом сообщает так называемое МВД "ДНР".

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"…Было проведено исследование фрагментов обнаруженного на месте происшествия взрывного устройства, в результате которого было установлено, что состав взрывчатого вещества и конструкция бомбы аналогичны тем, которые были обнаружены при покушении на Главу Республики Александра Захарченко", - говорится в сообщении.

Уничтожение "Моторолы" террористы "рассматривают как террористический акт, совершенный активной резидентурой спецслужб Украины, действующей на территории Республики".

Напомним, 16 октября директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в Донецке уничтожен террорист "Моторола" - боевика "ДНР" Арсена Павлова подорвали в лифте.

В Украине "Моторола" обвиняется в военных преступлениях, в том числе в расстреле пленных.