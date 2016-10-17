Российский политолог оценил возможную роль спецслужб РФ в ликвидации "Моторолы"

Украинская сторона, тем временем, назвала убийство Моторолы результатом внутренних разборок среди боевиков, пишет российский политолог Дмитрий Орешкин на Новом времени.

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"Говорить, какая из этих версий более правдоподобна – дело весьма спекулятивное. Впрочем, между «украинскими диверсантами» и разборками внутри руководства ДНР я выбрал бы второй вариант", - считает политолог.

По его словам, уже есть сложившаяся традиция: "убили "Бэтмена", Мозгового, Жилина, как бы повесился бывший «премьер-министр» ЛНР Цыпкалов, взорвана машина секретаря Захарченко – все это создает определенное реноме донецким и луганским правителям".

"Это люди вполне определенного психотипа: они, скорее, приучены стрелять, чем соблюдать закон", - считает Орешкин.

Кроме этого, по его мнению, уж больно стремительно Захарченко заявил, что покушением на "Моторолу" Киев объявил войну "ДНР".

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"Если бы он действительно был заинтересован в реальном расследовании убийства, то, наверняка, не разглагольствовал бы и не перекладывал ответственность на Киев до появления весомых доказательств", - отмечает политолог.

Орешкин также подчеркнул, что какой-либо диверсионной группе чрезвычайно сложно повесить бомбу на трос лифта, причем в охраняемом доме.

"Это сделал человек, имевший доступ к дому Моторолы, иначе просто так проникнуть в шахту лифта невозможно. Иными словами, организовать такое убийство без поддержки на месте весьма сложно, на мой взгляд. Таким образом, версия с внутренними разборками выглядит логичнее. А учитывая, что российские граждане попадают на Донбасс только при наличии явного или неявного благословления спецслужб, внутренние разборки в так называемых ДНР/ЛНР, по моему мнению, включают в себя и вмешательство российских спецслужб (ликвидации, «зачистки», перестановки). Все эти люди так или иначе связаны с российскими спецслужбами", - подытожил политолог.

Напомним, 16 октября директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в Донецке уничтожен террорист "Моторола" - боевика "ДНР" Арсена Павлова подорвали в лифте.

В Украине "Моторола" обвиняется в военных преступлениях, в том числе в расстреле пленных.