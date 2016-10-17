Российский политолог оценил возможную роль спецслужб РФ в ликвидации "Моторолы"
Сразу после обнародования информации об убийстве "Моторолы" боевики переложили ответственность за него на "украинских диверсантов".
Украинская сторона, тем временем, назвала убийство Моторолы результатом внутренних разборок среди боевиков, пишет российский политолог Дмитрий Орешкин на Новом времени.
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"Говорить, какая из этих версий более правдоподобна – дело весьма спекулятивное. Впрочем, между «украинскими диверсантами» и разборками внутри руководства ДНР я выбрал бы второй вариант", - считает политолог.
По его словам, уже есть сложившаяся традиция: "убили "Бэтмена", Мозгового, Жилина, как бы повесился бывший «премьер-министр» ЛНР Цыпкалов, взорвана машина секретаря Захарченко – все это создает определенное реноме донецким и луганским правителям".
"Это люди вполне определенного психотипа: они, скорее, приучены стрелять, чем соблюдать закон", - считает Орешкин.
Кроме этого, по его мнению, уж больно стремительно Захарченко заявил, что покушением на "Моторолу" Киев объявил войну "ДНР".
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"Если бы он действительно был заинтересован в реальном расследовании убийства, то, наверняка, не разглагольствовал бы и не перекладывал ответственность на Киев до появления весомых доказательств", - отмечает политолог.
Орешкин также подчеркнул, что какой-либо диверсионной группе чрезвычайно сложно повесить бомбу на трос лифта, причем в охраняемом доме.
"Это сделал человек, имевший доступ к дому Моторолы, иначе просто так проникнуть в шахту лифта невозможно. Иными словами, организовать такое убийство без поддержки на месте весьма сложно, на мой взгляд. Таким образом, версия с внутренними разборками выглядит логичнее. А учитывая, что российские граждане попадают на Донбасс только при наличии явного или неявного благословления спецслужб, внутренние разборки в так называемых ДНР/ЛНР, по моему мнению, включают в себя и вмешательство российских спецслужб (ликвидации, «зачистки», перестановки). Все эти люди так или иначе связаны с российскими спецслужбами", - подытожил политолог.
Напомним, 16 октября директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в Донецке уничтожен террорист "Моторола" - боевика "ДНР" Арсена Павлова подорвали в лифте.
В Украине "Моторола" обвиняется в военных преступлениях, в том числе в расстреле пленных.