Декоммунизация по-одесски: останки Котовского могут отправить в Россию

Консультационном совете по охране культурного наследия Подольского поручено до 10 октября подготовить материалы за местом захоронения и проект благоустройства, сообщает Depo.ua.

"До 15 октября документы по переносу гроба из склепа на территорию городского кладбища отправят в Министерство культуры Украины. Поскольку мавзолей Котовского в Подольском - это памятник истории местного значения, то окончательное решение о переносе останков будет приниматься в Киеве", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Одессе борются с "псевдодекоммунизацией": хотят вернуть Маршала Жукова, Терешкову и Гайдара

Заместитель городского главы Анатолий Корчевой отметил, что этот вопрос также будет согласован с внучкой военачальника, которая проживает в России.

Возможно, останки передадут в город Котовск Тамбовской области РФ.

Если же они останутся в Подольске, то перезахоронение будет проводить коммунальное предприятие "Ритуальная служба". Все расходы оплатят из городского бюджета.

Напомним, что решение о перезахоронении Григория Котовского было принято на сессии Подольской горсовета 28 сентября.