Киевский суд освободил российского криминального авторитета

Печерский районный суд Киева 30 августа освободил из-под стражи гражданина России Султанбека АЙДАМИРОВА, известного в криминальных кругах как “Султан”.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, Печерский районный суд освободил «Султана» на основании ходатайства его адвокатов, которые предоставили доказательства того, что С.АЙДАМИРОВ является гражданином Украины и поэтому не может быть экстрадирован в Российскую Федерацию.

В то же время, по данным источника, сотрудники УБОПа Одесской области, где в следственном изоляторе находился “Султан”, сразу после освобождения этого гражданина из-под стражи опять задержали его - на трое суток по подозрению в совершении преступления.

Как сообщал УНИАН, уроженец Грозненского района (РФ) С.АЙДАМИРОВ был задержан 1 августа этого года в Одесской области работниками милиции, поскольку разыскивался российскими правоохранителями за совершение особо опасных преступлений на территории РФ.

В частности, по решению одного из районных судов Москвы, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей за организацию похищения вице-президента Национальной ассоциации профессионального гольфа. "За его жизнь злоумышленник требовал и получил 1,5 млн. дол. Платежное поручение о перечислении денег пострадавший подписал под дулом пистолета ", - отмечали в Департаменте по связям с общественностью МВД.

За совершенные в России преступления С.АЙДАМИРОВУ грозит до 15 лет лишения свободы. В Украине злоумышленник пытался скрываться, используя 4 фальшивых паспорта. Во время задержания у С.АЙДАМИРОВА было изъято поддельное удостоверение полковника украинской разведки.