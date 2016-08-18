Невыездной Фейгин: Запрет покидать Россию лежит в политической плоскости

Об этом он заявил в эфире "112 Украина".

"Причины (запрета - УНИАН) исключительно находятся в политической плоскости. Решение я исполнил, это был обычный гражданский иск (на Фейгина составили акт об административном правонарушении, обязав его выплатить штраф ГИБДД в размере 5 тыс. рублей, - ред.), который наложил на меня обязанности выплатить определенную суму, и я ее выплатил в течение 5 дней. Но теперь от меня требуют бумагу от истцов о том, что они удовлетворены исполнением решения, а это невозможно, поскольку мы находились в конфликте", - рассказал Фейгин.

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Адвокат считает, что ему запретили выезд, чтобы он не мог рассказать о притеснениях крымских татар в РФ.

"Мне ограничили выезд для того чтобы я, в частности, вот меня приглашали в Варшаву на ОБСЕ рассказать о том, что татар убивают и поэтому в Кремле, поскольку они давно со мной борются, решили ограничить выезд. Теперь я не могу и в Украину приехать к своим доверителям. До конца я не понимаю всех ограничений. Мне говорят, чтобы я обжаловал это в суде, но этот процесс затянется. Они хотят, чтобы пока я защищаю Умерова и ряд других, чтобы я не появлялся за границей и не рассказывал, что происходит, вот какая цель", - заявил Фейгин.

Сколько времени займет обжалование этого решения, Фейгин не знает.

"Ограничение будет действовать, пока я его не обжалую в суде. Но, суд в России мы знаем какой, то есть это может затянуться от полумесяца до года, в лучшем случае".

Как сообщалось, Фейгину запретили выезд из России. Сейчас адвокат занимается защитой заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, который обвиняется по ст. 280.1 УК РФ - публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.