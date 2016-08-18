Защитнику крымских татар Фейгину ограничили выезд из России

Об этом Фейгин написал в своем твитере, подчеркнув, что запрет на выезд был введен «без всяких оснований».

Фейгин предположил, что ограничение на выезд было введено, чтобы он не смог защищать крымских татар. «Я не смогу поехать на ОБСЕ в Варшаву по поводу крымских татар», - написал адвокат, добавив, что еще одной целью такого решения может быть блокирование его визитов в Украину.

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По данным СМИ, запрет на выезд Фейгина из России может быть связан с долгом. Адвокат утверждает, что у него требуют письмо другой стороны об исполнении решения по делу.

Думаю, целью является и блокирование моих визитов в Украину. Дальше, как я уже писал, посадка. Всё очень логично. — Mark Feygin (@mark_feygin) August 18, 2016

Как сообщал УНИАН, ранее Фейгин заявил, что судебное дело против заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова является «пропагандистским». «Остановка репрессий - это является нашей непосредственной целью участия в этих делах», - отметил Фейгин.