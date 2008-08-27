В Харькове горит крупнейший рынок Восточной Европы (фоторепортаж)

В Харькове снова случился пожар на рынке “Барабашово”.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС в Харьковской области, сигнал о пожаре в павильоне детских игрушек поступил в пожарную часть в 3.37 ночи.

На место события выехали 14 автоцистерн. На время прибытия пожарников огнем было охвачено почти 200 кв. метров торговой площади. Пожару была присвоена третья категория сложности.

В 7.38 огонь был локализован.

В данное время пожарники разбирают сгоревшие конструкции павильонов и продолжают гасить огонь, пылающий внутри торговых помещений.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в ТЦ “Барабашово” уже возникал пожар.

По данным концерна “АВЕК”, в структуры которого входит рынок, пожаром на территории детской торговой площадки так называемого "вьетнамского сектора" рынка было охвачено 2200 кв. м территории. Сгорело около 90 магазинов. По предварительным подсчетам концерна, материальные убытки составляли около 50 млн. грн.

Руководство концерна “АВЕК” заявило, что считает пожар на рынке “Барабашово” спланированным террористическим актом.

Харьковская милиция возбудила уголовное дело по факту пожара на рынке “Барабашово” по статье 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

ТЦ возле станции метро “Академика Барабашова” в Харькове - один из крупнейших торговых центров Восточной Европы. На территории ТЦ работают более 60 тысяч предпринимателей. Ежедневно рынок посещают свыше 200 тысяч харьковчан и гостей города.

Фото УНИАН