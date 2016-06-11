Украина передала в РФ документы для возвращения Афанасьева и Солошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил сегодня журналистам.

«Информация в целях того, чтобы этот процесс (обмена) был успешным, так же, как по Савченко, сейчас является закрытой, ведутся закрытые дипломатические переговоры. У нас сдержанный оптимизм, что все будет хорошо, и они (Афанасьев и Солошенко - УНИАН) вернутся на территорию Украины», - заявил он.

«Юридическая сторона полностью подготовлена и передана Российской Федерации. Ответ будет получен по результатам дипломатических переговоров, как это было и с Надеждой (Савченко - УНИАН) - до последнего момента велись переговоры, которые затем были оформлены юридической составляющей. Поэтому здесь та же ситуация, и здесь очень важно, чтобы политики не комментировали до момента, когда наши ребята пересекут границу Украины, сам ход переговоров, потому что переговоры очень сложные», - добавил Петренко.

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Как сообщал УНИАН, Афанасьева приговорен в РФ к 7 годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в терроризме, 73-летний Солошенко - к 6 годам заключения по обвинению в попытках приобрести изделия для восстановления средств ПВО в Украине.

10 июня председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о подготовительной работе для обмена осужденных в РФ Солошенко и Афанасьева.

В последние дня СМИ распространяют информацию о возможном обмене Солошенко и Афанасьева на двух россиян - Евгения Мефёдова и Максима Сакауова, которые являются обвиняемыми в уголовном производстве по фактам массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.