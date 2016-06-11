В ГПУ рассматривают различные механизмы обмена Афанасьева и Солошенко на двух россиян, причастных к событиям 2 мая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос о возможном обмене.

«Когда на кону стоит судьба наших узников, я бы не хотел ни словом нарушить возможные договоренности. Пути разные, в том числе и на стадии досудебного и судебного следствия, и на стадии осуждения. Можно решать вопросы, если есть политические договоренности, я не являюсь их участником и не хотел бы их нарушать», - отметил он.

Читайте такжеКремлю пока нечего сказать по обмену украинцев Солошенко и Афанасьева

«Я не хотел бы комментировать темы с возможным обменом наших военнопленных или заложников, находящихся в руках террористов или их «вдохновителей» в Кремле, это всегда очень тонкая материя, которой могут воспользоваться недруги», - добавил Луценко.

Как сообщал УНИАН, в Одессе Малиновский райсуд рассматривает дело о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года, в результате которых погибло большое количество людей. На скамье подсудимых - 20 обвиняемых, в том числе двое россиян Мефёдов и Сакауов.

Афанасьев приговорен в РФ к 7 годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в терроризме, 73-летний Солошенко - к 6 годам заключения по обвинению в попытках приобрести изделия для восстановления средств ПВО в Украине.

10 июня председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о подготовительной работе для обмена осужденных в РФ Солошенко и Афанасьева.