Во Львове протесты против действий городских властей: Ратушу окружили около тысячи правоохранителей (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, на площади в касках, со щитами и в полной амуниции находятся около тысячи сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии.

Читайте такжеНа Львовщине запретили концерты артистов, которые выступают в России

Вход в Ратушу перекрыт турникетами, в само здание пропускают только сотрудников мэрии и депутатов. На площади присутствовали около 200 общественных активистов, которые делают попытки прорваться в здание городского совета. Были предприняты две попытки прорыва, однако бойцы Нацгвардии им помешали.

Сегодня должно состояться заседание сессии Львовского городского совета. Активисты общественных организаций на площади держат плакат с надписью: "Нет - ЭКОгеноциду".

Как сообщили корреспонденту УНИАН сами активисты, общественность намерена сегодня требовать от депутатов городского совета выразить недоверие городскому голове Львова Андрею Садовому. Собравшиеся на площади люди выражают возмущение нынешним мусорным коллапсом во Львове и действиями городских властей. В настоящее время сессия пока не началась.