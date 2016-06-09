Работа авиации на Грибовичской свалке приостановлена

Об этом сообщается на странице ГСЧС в Facebook.

"В 20 час. 18 мин. работа авиации ГСЧС Украины на территории свалки временно приостановлена и будет возобновлена 9 июня по решению областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Львовской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

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В ГСЧС отметили, что тушение пожара продолжается наземными силами.

Как сообщал УНИАН, на свалке задействуют два самолета ГСЧС, чтобы спровоцировать смещение мусора, чтобы потом безопасно потушить пожар.

Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия "Збиранка".

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31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли. Поисковые работы приостановлены из-за угрозы возникновения оползня. Открыто производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

3 июня УСБУ во Львовской области открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту пожара на полигоне вблизи Львова. Основанием для открытия производства стало заявление общественного активиста, который просил расследовать предпосылки возникновения пожара на свалке, к которым, по его информации, могут быть причастны местные чиновники.