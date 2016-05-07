Порошенко: Украина наконец-то избавляется от навязанных представлений о ее истории

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Петр Порошенко сегодня во время открытия памятника гетману Украины Ивану Мазепе в Полтаве.

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"В течение сотен лет чужие голоса внушали превратные представления о нашей истории. Свободная Украина избавляется наконец-то от этих навязанных извне стереотипов, хотя не всегда так быстро, как нам бы того хотелось", - сказал Петр Порошенко.

"В прошлом веке появились такие почетные звания, как "петлюровец" и "бандеровец". Две из этих трех дефиниций, уважаемые полтавчане, имеют корни в вашем крае. Здесь произошло важнейшее событие в биографии Ивана Мазепы; здесь родился и провел юношеские годы Симон Петлюра", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Полтаве на открытие памятника Ивану Мазепе пускают по паспортам и через рамку металлоискателя. На открытие приглашены многочисленные гости, включая президента Петра Порошенко