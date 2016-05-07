Порошенко открыл памятник Мазепе: вместо российской анафемы гетману надлежит настоящая украинская слава

Президент Украины Петр Порошенко принимает участие в церемонии открытия памятника Ивану Мазепе в Полтаве.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня мы открываем в Полтаве памятник выдающемуся государственному деятелю, талантливому дипломату, меценату и просветителю Ивану Степановичу Мазепе», - отметил Порошенко.

«Ясновельможный господин гетман! С возвращением Вас в украинскую Полтаву!», - добавил президент.

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Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко подчеркнул, что вместо российской анафемы гетману Ивану Мазепе надлежит настоящая украинская слава.

«Вместо российской анафемы Ивану Мазепе надлежит настоящая украинская слава», - заявил Порошенко, добавив, что «именно поэтому сегодня важно раз и навсегда восстановить историческую правду и беречь ее как весомую составляющую нашей идентичности».

По его словам, это событие не городского или регионального, а общенационального значения. «И я поздравляю с этим всех соотечественников и все мировое украинство», - добавил президент.

Также Порошенко уверен, что фигура гетмана Ивана Мазепы стала настоящим символом украинского сопротивления России.

«Я благодарен громаде города, которая таки приняла справедливое решение открыть памятник Мазепе. Внешняя агрессия против Украины расставила все точки над «і». Символически, что представление скульптуры городской громаде состоялось в прошлом году именно в новый День защитника Украины», - заявил он.

«За два года (вооруженной агрессии против Украины - УНИАН) россияне сделали много для популяризации Мазепы среди украинцев и еще больше, чем Национальный банк за двадцать лет массового печатания десятигривневых купюр с его изображением», - добавил президент.

Порошенко назвал попытку взорвать скульптуру Ивана Мазепы «последней конвульсией пятой колонны на территории Полтавщины».

«История этого монумента великому гетману очень сложная. Идея восстановления и установки памятника родилась в среде украинской молодежи, представители которой еще в 1989 году собрались в Полтаве, чтобы помешать имперскому желанию очередного празднования годовщины Полтавской битвы», - отметил он.

«Увековечить Ивана Степановича в Полтаве пытались на моей памяти с середины прошлого десятилетия, и уже даже готовую скульптуру не удалось установить», - добавил президент.

«Жалкая же попытка ее взорвать, которая произошла буквально на днях, – будто последняя конвульсия пятой колонны на территории Полтавщины», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 мая неизвестные пытались взорвать еще неустановленный памятник Ивану Мазепе.