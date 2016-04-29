СБУ задержала мужчину, перевозившего в маршрутке редкий янтарь стоимостью 1 млн грн

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, по предварительным оценкам экспертов, рыночная стоимость партии камня составляет более 1 млн грн.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 198 (приобретение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) и ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Харькове задержали двух гражданок Китая, которые пытались вывезти из Украины 35 килограммов необработанного янтаря.