СБУ задержала мужчину, перевозившего в маршрутке редкий янтарь стоимостью 1 млн грн
16:19, 29 апреля 2016Общество
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержала 34-летнего жителя Киевщины, который перевозил обработанный янтарь маршрутным такси из Ровно в Киев с дальнейшей целью вывезти его за границу.
Фото sbu.gov.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, по предварительным оценкам экспертов, рыночная стоимость партии камня составляет более 1 млн грн.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 198 (приобретение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) и ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Харькове задержали двух гражданок Китая, которые пытались вывезти из Украины 35 килограммов необработанного янтаря.
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