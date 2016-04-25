В аэропорту Харькова задержали двух китаянок, пытавшихся вывезти 35 килограмм янтаря (фото)

Как сообщает Государственная пограничная служба, женщины были задержаны в международном аэропорту "Харьков" сегодня, 25 апреля.

По данным ГПСУ, о намерениях иностранных граждан незаконно переправить через границу янтарь сотрудники оперативных подразделений пограничного ведомства получили информацию заранее. Поэтому в аэропорту были усилены меры по противодействию правонарушению.

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Гражданок Китая выявили во время оформления на рейс, улетавший в Стамбул. Проверив их багаж, межведомственная группа обнаружила в чемоданах необработанный янтарь. В целом женщины в возрасте 39 и 53 лет пытались вывезти за пределы нашего государства около 35 килограмм камней.

В настоящее время продолжается проверка и устанавливаются все обстоятельства правонарушения.