Доклад о военных преступлениях РФ на Донбассе передали в Гаагу

Об этом в своем Facebook сообщила депутат польского Сейма, заместитель главы межпарламентской ассамблеи Польши и Украины, соавтор доклада "Российские военные преступления в Восточной Украине в 2014 году" Малгожата Госевская.

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"Доказательства военных преступлений РФ, совершенных в Украине, переданы. Детали позже”,- говорится в сообщении.

Как сообщалось, доклад "Российские военные преступления в Восточной Украине в 2014 году" польский депутат Малгожата Госевская опубликовала 18 декабря 2015 года.

Документ, созданный при поддержке волонтеров, касается действий российских солдат и пророссийских боевиков на территории Восточной Украины. Кроме того, в тексте упоминаются несколько событий, произошедших в Крыму и в России, куда вывозили пленных.

Рапорт составлен на базе более 60 интервью, которые польские эксперты провели с пленными. Речь идет о таких преступлениях как лишение свободы, физические и психические пытки, ограбления и убийства. Часть материалов потрясает своей шокирующей жестокостью.

В документе 153 страницы. В тексте доклада отмечалось, что на основе входящих в него материалов будет подано уведомление в Международный уголовный суд в Гааге.

Рапорт составлен в двух языковых версиях – польской и английской.

По ее словам, доклад преследует несколько целей: выслушать жертв, показать преступников и доказать участие России в этих преступлениях.

"Доклад – это лишь часть свидетельств, но мы представим полные показания конкретных людей – жертв этих преступлений, у которых есть имена и фамилии. Мы также представим досье на военных преступников. Надеюсь, что Гаагский трибунал объявит их в розыск и накажет",- отметила польский депутат.