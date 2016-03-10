Доклад о военных преступлениях РФ на Донбассе представят в Гаагском трибунале в апреле

Об этом сообщила депутат польского Сейма, заместитель главы межпарламентской ассамблеи Польши и Украины, соавтор доклада «Российские военные преступления в Восточной Украине в 2014 году» Малгожата Госевская в интервью Радио Польша.

По ее словам, доклад преследует несколько целей: выслушать жертв, показать преступников и доказать участие России в этих преступлениях.

«Доклад – это лишь часть свидетельств, но мы представим полные показания конкретных людей – жертв этих преступлений, у которых есть имена и фамилии. Мы также представим досье на военных преступников. Надеюсь, что Гаагский трибунал объявит их в розыск и накажет»,- отметила польский депутат.

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Она подчеркнула, что доклад будет представлен в Гааге, вероятнее всего, 5 апреля. Также он будет обнародован в других странах Европы.

«Надеюсь, что в ближайшей перспективе мы сможем представить наши материалы и в украинской Верховной Раде. У нас уже есть предварительное приглашение. Надеюсь, нам удастся все успешно завершить», - сказала Госевская.

Как сообщалось, доклад «Российские военные преступления в Восточной Украине в 2014 году» польский депутат Малгожата Госевская опубликовала 18 декабря 2015 года.

Документ, созданный при поддержке волонтеров, касается действий российских солдат и пророссийских боевиков на территории Восточной Украины. Кроме того, в тексте упоминаются несколько событий, произошедших в Крыму и в России, куда вывозили пленных.

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Рапорт составлен на базе более 60 интервью, которые польские эксперты провели с пленными. Речь идет о таких преступлениях как лишение свободы, физические и психические пытки, ограбления и убийства. Часть материалов потрясает своей шокирующей жестокостью.

В документе 153 страницы. В тексте доклада отмечается, что на основе входящих в него материалов будет подано уведомление в Международный уголовный суд в Гааге.

Рапорт составлен в двух языковых версиях – польской и английской.