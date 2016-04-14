Российских военных из СЦКК "не отпустили" на допрос в суде по Александрову и Ерофееву

Как передает корреспондент УНИАН, российские военнослужащие-члены совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК), которые должны были выступить в суде как свидетели защиты, не прибыли в суд.

По словам адвокатов обвиняемых, военные не прибыли по независимым от них обстоятельствам - их не отпустило руководство.

Планируется, что после просмотра видеопоказаний этих лиц суд перейдет к допросу обвиняемых - Александрова и Ерофеева.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

В ходе допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа прошлого года досудебное расследование в отношении российских военнослужащих было завершено. Их обвиняют в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

21 марта 2015 года Голосеевский райсуд продлил арест Ерофеева и Александрова до 19 мая.

11 апреля суд отказал в допросе свидетелей-террористов из “ЛНР” в дистанционном режиме и обвинил защиту российских ГРУшников в попытке умышленного затягивания времени.