Суд по делу ГРУшников отказал в допросе свидетелей-боевиков "ЛНР" в дистанционном режиме
Коллегия Голосеевского районного суда Киева отказала в допросе свидетелей-террористов из “ЛНР” в дистанционном режиме и обвинила защиту российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева в попытке умышленного затягивания времени.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на судебном заседании адвокат Ерофеева Оксана Соколовская обнародовала сообщение от пятерых так называемых “милиционерах “ЛНР”, которые должны были бы выступить свидетелями стороны защиты, о том, что они не могут прибыть на допрос в суд, поскольку, по их мнению, им угрожает опасность от украинской власти. В этих письмах они все предлагают провести допрос в Skype-режиме.
На это суд заметил, что не приведено никаких доказательств опасности, о которой говорят эти свидетели защиты, а также отказал в допросе посредством Skype, поскольку это не предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом Украины.
После этого адвокаты Александрова и Ерофеева обнародовали сообщение еще от двух свидетелей защиты - российских офицеров Чепрашова и Литвиненко - о том, что они не смогут прибыть сегодня на допрос, потому что их командование не отпустит их в Украину раньше, чем 22 апреля. Защита попросила перенести допрос этих свидетелей на указанную дату.
Суд в этой связи отметил, что у защиты было около месяца, чтобы уведомить своих свидетелей о возможности допроса в украинском суде, однако защитники Александрова и Ерофеева ставят вопрос об очередном переносе допроса.
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Суд расценил это как попытку затянуть время. В частности, председательствующий судья Николай Дидык заявил: “Такое впечатление, что вы любой ценой хотите затянуть дело”.
В свою очередь прокуроры отметили, что данные свидетели - военнослужащие РФ - не были непосредственными свидетелями боевого столкновения сил АТО с диверсионной группой Александрова и Ерофеева, поэтому не могут свидетельствовать по каким-то новым обстоятельствам. А те обстоятельства, о которых они могут сказать в суде, а именно - в отношении информации центра контроля и координации за режимом прекращения огня на Донбассе (СЦКК), содержатся в письменных доказательствах защиты.
После этого в суде был объявлен перерыв на 30 минут, в течение которого по решению суда защитники Александрова и Ерофеева должны согласовать свои позиции со свидетелями из РФ относительно их прибытия на допрос в Голосеевский райсуд.
Ожидается, что после перерыва будет допрошен еще один свидетель защиты - следователь СБУ Александр Томусяк.
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Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова. Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.
В конце августа досудебное расследование в отношении российских военнослужащих было завершено. Их обвиняют в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.
21 марта этого года Голосеевский райсуд Киева продлил арест Ерофеева и Александрова до 19 мая.