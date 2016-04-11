Суд по делу ГРУшников отказал в допросе свидетелей-боевиков "ЛНР" в дистанционном режиме

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на судебном заседании адвокат Ерофеева Оксана Соколовская обнародовала сообщение от пятерых так называемых “милиционерах “ЛНР”, которые должны были бы выступить свидетелями стороны защиты, о том, что они не могут прибыть на допрос в суд, поскольку, по их мнению, им угрожает опасность от украинской власти. В этих письмах они все предлагают провести допрос в Skype-режиме.

На это суд заметил, что не приведено никаких доказательств опасности, о которой говорят эти свидетели защиты, а также отказал в допросе посредством Skype, поскольку это не предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом Украины.

После этого адвокаты Александрова и Ерофеева обнародовали сообщение еще от двух свидетелей защиты - российских офицеров Чепрашова и Литвиненко - о том, что они не смогут прибыть сегодня на допрос, потому что их командование не отпустит их в Украину раньше, чем 22 апреля. Защита попросила перенести допрос этих свидетелей на указанную дату.

Суд в этой связи отметил, что у защиты было около месяца, чтобы уведомить своих свидетелей о возможности допроса в украинском суде, однако защитники Александрова и Ерофеева ставят вопрос об очередном переносе допроса.

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Суд расценил это как попытку затянуть время. В частности, председательствующий судья Николай Дидык заявил: “Такое впечатление, что вы любой ценой хотите затянуть дело”.

В свою очередь прокуроры отметили, что данные свидетели - военнослужащие РФ - не были непосредственными свидетелями боевого столкновения сил АТО с диверсионной группой Александрова и Ерофеева, поэтому не могут свидетельствовать по каким-то новым обстоятельствам. А те обстоятельства, о которых они могут сказать в суде, а именно - в отношении информации центра контроля и координации за режимом прекращения огня на Донбассе (СЦКК), содержатся в письменных доказательствах защиты.

После этого в суде был объявлен перерыв на 30 минут, в течение которого по решению суда защитники Александрова и Ерофеева должны согласовать свои позиции со свидетелями из РФ относительно их прибытия на допрос в Голосеевский райсуд.

Ожидается, что после перерыва будет допрошен еще один свидетель защиты - следователь СБУ Александр Томусяк.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова. Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении российских военнослужащих было завершено. Их обвиняют в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

21 марта этого года Голосеевский райсуд Киева продлил арест Ерофеева и Александрова до 19 мая.