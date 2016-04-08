На суд по делу ГРУшников должны прибыть боевики "ЛНР" и российские офицеры из СЦКК

Голосеевский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвокатов российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева о заслушивании свидетелей защиты.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно решению суда, на следующее заседание по делу Александрова и Ерофеева должны прибыть пятеро боевиков из так называемой “ЛНР”, а также два российских офицера из Совместного центра контроля и координации за режимом прекращения огня на Донбассе (СЦКК).

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Следует отметить, что адвокат Ерофеева Оксана Соколовская ходатайствовала о дистанционном допросе пятерых так называемых милиционеров из так называемой “ЛНР”. Она объяснила свое ходатайство тем, что они не могут прибыть в Голосеевский районный суд, поскольку здесь им якобы угрожает опасность.

Вместе с тем прокуроры выступили против удовлетворения такого ходатайства, поскольку в Уголовном процессуальном кодексе отсутствуют основания для такого допроса. В частности, основаниями для проведения дистанционного допроса является пребывание лица за пределами Украины (а они все проживают в Луганске), пребывание данных лиц в учреждении исполнения наказаний.

После этого адвокат Александрова Валентин Рыбин предложил суду допросить их из помещения Беловодского районного суда Луганской области на подконтрольной территории Украине. Суд поинтересовался у Рыбина, почему на территории Беловодского суда этим свидетелям не угрожает опасность, а на территории Голосеевского грозит. Однако Рыбин не смог ответить на этот вопрос, поэтому суд принял решение пригласить на допрос этих пятерых человек в Голосеевский районный суд на 11 апреля, а защитников обязал проинформировать их о времени и дате судебного заседания.

Кроме того, суд также обязал защитников проинформировать о прибытии в качестве свидетелей в суд в тот же день российских офицеров из СЦКК Савченко и Литвиненко.

Вместе с тем суд отклонил ходатайство защитников допросить в качестве свидетелей народного депутата Юрия Луценко, а также следователя СБУ Александра Томусяка, поскольку, по мнению суда, адвокаты не доказали необходимость показаний этих лиц для установления истины по делу.

После этого суд объявил перерыв в заседании до 10.30 понедельника, 11 апреля.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

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Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении российских военнослужащих было завершено. Их обвиняют в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

21 марта Голосеевский райсуд продлил арест Ерофеева и Александрова до 19 мая.