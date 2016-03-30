В НАБУ рассказали подробности спецоперации по задержанию судьи-стрелка в Одессе

Об этом говорится в сообщении НАБУ на его странице в Facebook.

"До конца дня на сайте Антикоррупционного бюро Украины будет обнародовано видео со спецоперации по разоблачению судьи в Одессе, что развеет намеренно запущенные в информационное пространство слухи и подтвердит следующие обстоятельства инцидента со стрельбой во время спецоперации в Одессе", - сказано в нем.

Отмечается, что инцидент с перестрелкой произошел во время проведения обыска в частном доме судьи. Подозреваемый отказался предоставить правоохранителям доступ к своему помещению и угрожал открыть огонь. Судье неоднократно было громко сообщено, к какому правоохранительному органу относятся сотрудники, какова цель их визита, какие следственные действия планируется проводить. Сотрудники также сообщили о наличии постановления суда на проведение обыска и просили не сопротивляться.

"После принятия мер для принудительного открытия дверей работники НАБУ поднялись на 2-й этаж дома. В этот момент судья произвел в их сторону два выстрела, что может быть квалифицировано как посягательство на жизнь работника правоохранительного органа (ст.348 УК Украины). В ответ работники НАБУ сделали один предупредительный выстрел, после чего судья покинул помещение через окно. В результате перестрелки никто не пострадал", - утверждает НАБУ.

По результатам обыска было изъято 120 тысяч гривень, которые являются предметом неправомерной выгоды. Местонахождение судьи установлено, ему сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).

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В рамках уголовного производства задержан посредник, через которого судья получал взятку. Причастность еще одного работника Малиновского суда проверяется.

Также осуществляется экспертиза оружия, которое применял судья по отношению к работникам НАБУ.

"Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий безотлагательно направил в Верховный Суд Украины и Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности судьи и даче разрешения на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Верховный Суд и большинство народных депутатов профильного комитета поддержали ходатайства антикоррупционного прокурора", - информирует НАБУ.

Кроме того, Антикоррупционное бюро заявляет, что после установления местонахождения судью осмотрели врачи и нашли телесные повреждения, которые он, предположительно, нанес себе сам.

"По заключению врачей эти повреждения не представляют угрозы его жизни и здоровью. На теле судьи врачами также были найдены признаки того, что судья наносил себе похожие телесные повреждения ранее. Сейчас у следствия есть постановление прокурора об осуществлении осмотра судьи судмедэкспертом. Также планируется проведение судебно-психиатрической экспертизы", - говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что обвинения в его адрес со стороны председателя Совета судей Украины Валентины Симоненко в попытке доведения одесского судьи-взяточника до самоубийства беспочвенны и абсурдны.

"Работники НАБУ и полиции действовали в полном соответствии с законодательством Украины. Если деяния, направленные на документирование фактов получения взятки считать попыткой доведения до самоубийства, тогда борьба с коррупцией не будет иметь никакого смысла", - подчеркивает НАБУ.