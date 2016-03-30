Антикоррупционный прокурор просит ВР безотлагательно снять неприкосновенность с одесского судьи-стрелка

О направлении соответствующего представления в парламент сообщили УНИАН в пресс-службе НАБУ.

Также аналогичное представление было направлено председателю Верховного суда, которое уже рассмотрено и поддержано Верховным судом Украины, подчеркнули в НАБУ.

Кроме того, в Антикоррупционном бюро напомнили, что представление на задержание и арест одесского судьи Бурана поддержал и профильный комитет Верховной Рады.

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Как сообщалось, 29 марта в Одессе сотрудники НАБУ задокументировали факт получения одесским судьей Бураном взятки в размере 500 тыс грн. за вынесение нужного решения по гражданскому делу о взыскании долга.

При проведении следственных действий судья оказал сопротивление детективам НАБУ, стреляя на поражение.

Судье вручено подозрение в совершении преступления по ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды.

Сейчас, по данным НАБУ, решается вопрос правовой квалификации других действий судьи.