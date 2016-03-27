Спасатели нашли украинского альпиниста, который сорвался со скалы на Эльбрусе.

Как сообщает Главное управление МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике, по состоянию на 18.10 поисково-спасательные работы завершены.

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Альпинист из Украины был доставлен на базу «Терскол». Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

На месте работали 9 человек и две единицы техники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем в МЧС РФ информировали, что на Эльбрусе сорвался украинский альпинист.