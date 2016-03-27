На Эльбрусе сорвался украинский альпинист
16:21, 27 марта 2016Общество
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К месту происшествия незамедлительно выдвинулись 5 человек и 2 единицы техники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
Эльбрус - наивысшая точка Европы / Фото УНИАН
На Эльбрусе сорвался альпинист из Украины.
Как сообщает Главное управление МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике, сообщение о происшествии поступило сегодня в 12.18.
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К месту происшествия незамедлительно выдвинулись 5 человек и 2 единицы техники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
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