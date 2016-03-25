Подконтрольные Шокину прокуроры обратились с требованием уволить Сакварелидзе

Руководители региональных прокуратур направили обращение генеральному прокурору Виктору Шокину, в котором выражают «обеспокоенность» ситуацией относительно «попыток дискредитировать органы прокуратуры» со стороны его заместителя Давида Сакварелидзе и требуют его увольнения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ и разместили на сайте ведомства текст соответствующего обращения.

Как следует из этого коллективного письма, обратиться к Шокину руководителей областных прокуратур побудила информация о подготовке Сакварелидзе акции "с целью оказания давления на работников Генеральной прокуратуры Украины".

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"Призыв к акции под стенами Генеральной прокуратуры Украины, объявленный заместителем генерального прокурора Украины Сакварелидзе, это не только проявление правового нигилизма, давления неправовыми методами на генерального прокурора Украины, а в его лице - на все органы прокуратуры, это, прежде всего, дерзкая демонстрация сознательного игнорирования Конституции и законов Украины", - заявляют авторы обращения.

При этом они заявляют, что ч. 3 ст. 18 Закона "О прокуратуре" прямо запрещает прокурору участвовать в любых политических акциях, митингах, забастовках.

Кроме того, подписанты обращения отмечают, что призыв к акции под стенами Генеральной прокуратуры Украины с целью оказания якобы влияния на его подчиненных не только негативно скажется на рабочем процессе, авторитете органа, но и являются прямым вмешательством в осуществление полномочий прокурора.

Также прокуроры ссылаются на ст. 10 Закона "О государственной службе" в редакции, которая вступит в силу с 1 мая 2016 года, в котором среди требований к политической беспристрастности имеется запрет совершать действия, которые каким-либо образом могут негативно повлиять на имидж государственного органа и доверие к власти, привлекать государственных служащих к акциям, организовывать или участвовать в акциях или забастовках.

"Грубое игнорирование основных принципов прокурорской деятельности: верховенства права, законности, совершение действий, направленных на подрыв доверия граждан, следует расценивать не только как проявление некомпетентности и непрофессионализма, а, прежде всего, как направленность на дестабилизацию работы правоохранительного органа", - убеждены авторы письма.

Подытоживая, они заявляют, что Сакварелидзе своими призывами нарушает «требования ст. 44 Конституции Украины, статьи 5, 16 Закона Украины "О государственной службе", статьи 1, 3, 4, 16 Закона Украины "О прокуратуре", статьи 1, 2, 5, 7 Кодекса профессиональной этики и поведения работников прокуратуры, что, по нашему мнению, несовместимо с пребыванием его на должности заместителя генерального прокурора Украины и в органах прокуратуры".

Как известно, после проведенных изменений в работе ГПУ в обязанности генерального прокурора Украины Виктора Шокина входит общее руководство ведомством, вопросы организационного правового обеспечения, кадровой работы, внутренней безопасности и связям со СМИ. В то время как заместитель главы ГПУ Давид Сакварелидзе занимается вопросами реформирования органов прокуратуры и расследования уголовных производств в отношении работников прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, утром 24 марта Сакварелидзе заявил об увольнении еще ряда следователей, которые занимались расследованием дела «бриллиантовых прокуроров» Александра Корнийца и Владимира Шапакина.

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Также Сакварелидзе сообщил, что 25 марта возле ГПУ в 11.00 будет проходить акция в поддержку тех, кого пытаются цинично «выдавить» из ГПУ за принципиальную позицию в борьбе с коррупционерами».

Он подчеркнул: «если Шокин защищает свою «бриллиантовую» команду, я буду защищать свою».

В свою очередь в Генпрокуратуре опровергли увольнение следователей по делу «бриллиантовых прокуроров».