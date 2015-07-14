Прокурорские войны за полмиллиона: Шокин с замом завели против Сакварелидзе и его следователей новое дело

Об этом на своей странице в Facebook сообщает народный депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем.

"Прокурорские разборки. Прямо сейчас в Печерском суде г. Киева по адресу ул. Хрещатик, 24 первый заместитель Генерального прокурора Юрий Столярчук требует у суда разрешение на проведение обысков и выемку документов из кабинетов следователей, которые вели дела в отношении замглавы следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца", - сообщил Найем.

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Помимо этого, по словам нардепа, Столярчук требует разрешения на доступ к трафику телефонных номеров следователей.

Тем временем, согласно сообщению, сам генеральный прокурор Виктор Шокин лично приехал в Апелляционный суд г. Киева по адресу пл. Соломенская 2а, требуя у суда признать незаконными обыски у вышеупомянутых прокурорских чиновников, у которых в ходе обысков были обнаружены более 500 тысяч долларов, а также ценные бумаги и драгоценности.

Стоит отметить, что данную информацию подтверждают другие источники.

"Генеральный прокурор Виктор Шокин пошел на резкий конфликт со своим первым заместителем Давидом Сакварелидзе и заместителем генпрокурора Виталием Касько. Генпрокуратура возбудила дело против их подчиненных - группы следователей и прокуроров Генеральной инспекции ГПУ, которые ведут дело против прокуроров-взяточников Корнийца и Шапакина", - написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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По его данным, в Едином реестре досудебных расследований "зарегистрировано 13 июля дело № 4201500000001453, открытое решением старшим следователем по особо важным делам управления по расследованию особо важных дел Дмитрием Сусом".

Такую же информацию на своей странице в социальной сети Facebook обнародовал народный депутат Украины и один из лидеров партии "Украинское объединение патриотов" ("УКРОП") Борис Филатов.

"Только что я получил совершенно достоверную информацию, что Гузырь возбудил против людей Сакварелидзе новое уголовное дело. И в 14.00 в Печерский суд прибудет еще один замгенпрокурора Столярчук получать санкции на обыска и прослушки", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн первому заместителю прокурора Киевской области Корнийцу.

Ранее Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3 млн грн первому заместителю начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимиру Шапакину.

Шапакин и Корниец были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ было изъято 400 тыс. долларов, а у заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За "помощь" в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили гривневый эквивалент 150 тыс. долларов США.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает безальтернативное лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.