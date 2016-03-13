"Ни сидеть, ни жить в России не буду": Савченко заявила, что продолжит голодовку

06:39, 13 марта 2016
Общество
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Украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко заявила, что не бросит голодовку.

REUTERS

Об этом рассказала член общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Валентина Череватенко, которая побывала вместе со своим коллегой Владимиром Катасонов 12 марта у Надежды Савченко в СИЗО в городе Новочеркасск, сообщила на своей странице в Facebook российская журналистка Виктория Ивлева.

По ее словам, состояние Савченко стабильное. 

"Надя пьет воду. Вес стоит. Думаем, что организм, в котором был высокий уровень обезвоженности, в течение нескольких дней набирал жидкость. Можно сказать, что чувствует себя нормально для человека, который держит голодовку", - написала журналистка.

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От медицинского осмотра и УЗИ Савченко отказывается, температура и давление, который измеряет тюремный врач дважды в сутки, у нее в норме. "Колывань давления нет. Вес измеряется каждый день утром. Ни на боль не жалуется. О принудительном кормлении не идет ", - отметила Череватенко.

Череватенко процитировала слова Савченко: "Я отслеживаю свое здоровье. Но пусть все понимают, что я не брошу голодания, сидеть в этой стране не буду, и жить я здесь не буду".

"На полкровати у нее были разложены разноцветные шнурочки, комплектами по полтора-два десятка, и что-то она из этого, вероятно, собиралась плести, сказала, что это занятие надолго.  В камере, кроме телевизора, есть еще и холодильник, и даже вентилятор. Редкостная камера, одним словом! Прямо почти курорт, если бы не решетки на окнах да глазок в двери, да постоянно присутствующий при посещении начальник СИЗО", - отметила журналистка.

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Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию. Савченко незаконно удерживается в РФ с середины лета 2014 года.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.

Российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта.

Прокуратура требует приговорить Савченко к 23 годам лишения свободы.

Савченко начала сухую голодовку с 4 марта в знак протеста против того, что российский суд отказал ей в последнем слове и отложил заседание до 9 марта.

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Украинские консулы 7 и 8 марта посещали Савченко в СИЗО. По их словам, состояние здоровья летчицы ухудшилось.

10 марта один из его адвокатов Марк Фейгин заявил, что летчица прекратила сухую голодовку, начатую 4 марта, однако состояние ее критическое.

Украинские медики с начала недели находятся в Ростове-на-Дону и ожидают предоставления разрешения посетить летчицу.

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