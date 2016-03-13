"Ни сидеть, ни жить в России не буду": Савченко заявила, что продолжит голодовку

Об этом рассказала член общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Валентина Череватенко, которая побывала вместе со своим коллегой Владимиром Катасонов 12 марта у Надежды Савченко в СИЗО в городе Новочеркасск, сообщила на своей странице в Facebook российская журналистка Виктория Ивлева.

По ее словам, состояние Савченко стабильное.

"Надя пьет воду. Вес стоит. Думаем, что организм, в котором был высокий уровень обезвоженности, в течение нескольких дней набирал жидкость. Можно сказать, что чувствует себя нормально для человека, который держит голодовку", - написала журналистка.

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От медицинского осмотра и УЗИ Савченко отказывается, температура и давление, который измеряет тюремный врач дважды в сутки, у нее в норме. "Колывань давления нет. Вес измеряется каждый день утром. Ни на боль не жалуется. О принудительном кормлении не идет ", - отметила Череватенко.

Череватенко процитировала слова Савченко: "Я отслеживаю свое здоровье. Но пусть все понимают, что я не брошу голодания, сидеть в этой стране не буду, и жить я здесь не буду".

"На полкровати у нее были разложены разноцветные шнурочки, комплектами по полтора-два десятка, и что-то она из этого, вероятно, собиралась плести, сказала, что это занятие надолго. В камере, кроме телевизора, есть еще и холодильник, и даже вентилятор. Редкостная камера, одним словом! Прямо почти курорт, если бы не решетки на окнах да глазок в двери, да постоянно присутствующий при посещении начальник СИЗО", - отметила журналистка.

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Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию. Савченко незаконно удерживается в РФ с середины лета 2014 года.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.

Российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта.

Прокуратура требует приговорить Савченко к 23 годам лишения свободы.

Савченко начала сухую голодовку с 4 марта в знак протеста против того, что российский суд отказал ей в последнем слове и отложил заседание до 9 марта.

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Украинские консулы 7 и 8 марта посещали Савченко в СИЗО. По их словам, состояние здоровья летчицы ухудшилось.

10 марта один из его адвокатов Марк Фейгин заявил, что летчица прекратила сухую голодовку, начатую 4 марта, однако состояние ее критическое.

Украинские медики с начала недели находятся в Ростове-на-Дону и ожидают предоставления разрешения посетить летчицу.