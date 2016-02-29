Журналисты показали особняк заместителя начальника Нацполиции в коттеджном городке под Киевом (видео)

Об этом сообщается в сюжете "Наши гроши" (ЗІК).

Согласно официальной биографии, до 2010 г. Руденко непрерывно работал в структуре МВД. После уголовного розыска Руденко стал первым заместителем начальника ГУМВД в Киеве и начальником криминальной милиции. В 2010 году по собственному желанию уволился.

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Сразу после этого, согласно сообщению, весной 2011 г., Руденко оформил право собственности на указанный дом. В том же году Руденко приобрел новый внедорожник Audi Q7. По данным официального дилера Audi, такая машина в 2011 г. стоила 88 тыс. долл., то есть с учетом текущего курса на тот год – более 700 тыс грн.

По данным журналистов, со временем в семье появился еще один – Mercedes ML 250 - авто сына Руденко, Тараса. Последний раз он сдавал декларацию как инспектор на Киевской городской таможни ДФС с годовым доходом 28 тыс грн.

"После Майдана Алексей Руденко вновь вернулся в органы, возглавил ГУБОП, получил звание генерал-майора и был назначен заместителем Арсена Авакова, сейчас Руденко – один из заместителей главы Национальной Полиции", - говорится в сообщении.

По данным ЕГРПОУ ни Руденко, ни его жена, ни сын не владели бизнесом.

Объяснить происхождение имущества вживую генерал не захотел. Глава Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко передал письменный ответ Руденко, из которого следует, что в течение всего времени Руденко работал в органах внутренних дел.

Во время работы в МВД доходы его семьи были достаточными, чтобы приобщиться к улучшению окружающей среды в с. Пуховка, построить там имение и приобрести автомобиль Audi Q7.

Имение Руденко находится в садовом товариществе "Орион", среди учредителей которого тогда был ряд работников правоохранительных органов: Алексей Руденко (на то время глава уголовного розыска Киевской области), Анатолий Блакита (родственник его жены, скорее всего брат), Леонид Кравченко с женой (бывший проректор Национальной академии Внутренних дел), Сергей Минченко (также с НАВДУ, преподавал на кафедре уголовного права), Вера Породько (жена Владимира Породько, экс-замглавы Службы Безопасности), Александр Дубовой (полковник милиции, потом ушел в бизнес), Евгений Малинко (в 2014 г. известен как первый заместитель руководителя ГУБОП, позже в 2015 возглавил Департамент криминальной разведки Национальной полиции Украины).