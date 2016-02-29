Левочкин задекларировал 23 миллиона гривен дохода

Об этом говорится в обнародованной на сайте Верховной Рады декларации депутата.

Так, согласно документу, общая сумма совокупного дохода в Украине в прошлом году составила 2 072 429 грн, из них зарплата, другие выплаты и вознаграждения – 64 842 грн; дивиденды, проценты – 2 007 587.

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В то же время средства, полученные Левочкиным из источников вне пределов Украины (Кипр), составляют 950 тыс. долл. (в пересчете на гривни 21 989 499).

Кстати, в декларации Левочкина среди членов семьи указана жена.

Также депутат указал в декларации квартиру площадью 178.5 кв. метров и «другое недвижимое имущество» площадью 682.56 кв. метры, за которое он платит арендную плату в сумме 931 421 грн.

Он также задекларировал автомобиль Mercedes Benz S600, 5513 (2010 года выпуска), мотоцикл Boom Low Rider, 1596 (2008 года выпуска) и мотоцикл Harley Davidson, 1690 (2011 года выпуска).

Кроме того, у Левочкина, согласно декларации, на счетах в банках и других финансовых учреждениях 49 288 149 грн (в том числе: 48 814 145 грн – в ПАО "Банк "Клиринговый Дом", 57 645 грн – ПАО "Ощадбанк", 220 856 грн - ПАО "Государственный ощадный банк Украины", 167 614 грн – ПАО "ПУМБ", 27 889 грн - ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины").

Также Левочкин владеет ценными бумагами стоимостью 130 тыс. 505 грн (в т.ч.: 25 тыс. грн ПАО "Укртелеком", 130 тыс. 480 грн - Oskaro Investmens Limited) (за рубежом).

Размер взносов в уставный (складочный) капитал общества, предприятия, организации - 119 545 925 грн (в т.ч.: 25 грн ПАО "Укртелеком"), 119 545 900 грн - Oskaro Investmens Limited) ( за рубежом).