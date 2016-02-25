На Сумщине в рамках декоммунизации переименовали более 2,5 тысяч улиц и площадей

В Сумской области во исполнение законодательства о декоммунизации изменили названия более 2,5 тысячи топонимов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Николая Клочко.

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«До 21 ноября многие местные советы Сумской области не реализовали свои полномочия по переименованию населенных пунктов, улиц, площадей и других объектов топонимики. Я дал им дополнительное время справиться с этой задачей. По состоянию на 22 февраля в области было переименовано более 2,5 тыс. топонимов (с более 2,7 тыс., которые в соответствии с законодательством о декоммунизации должны были изменить свои названия), что составляет 93% от их общего количества. Это один из самых высоких показателей в Украине», - отметил председатель ОГА.

Он также подчеркнул, что в Сумской области к этой процедуре подошли максимально взвешенно: активно работали рабочие группы на местах, при переименовании обязательно учитывались мнения людей.

«Считаю, что мы в основном справились с поставленной задачей, и в современной топонимике населенных пунктов региона сегодня заложены те фамилии, события и даты, которые действительно есть символами украинской нации», - отметил Клочко.

По его словам, переименование остальных топонимов будет осуществлено на основании соответствующего распоряжения председателя ОГА.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 15 мая 2015 подписал законы о декоммунизации. Речь идет о законах «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов», «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов» и «О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке». Документами запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА и другие организации. Законы были приняты 9 апреля 2015 года в парламенте большинством голосов.

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В Сумах в рамках исполнения законодательства о декоммунизации новые названия получили 53 улицы, 3 проезды, 4 скверы и 25 переулков. Отныне в Сумах есть ул. Иоанна Павла II, Степана Бандеры, Гетьмана Мазепы, Бельгийская, Героев Чернобыля, Андрея Шептицкого, Даниила Галицкого, Георгия Нарбута, Ярослава Мудрого, Александра Олеся, Владимира Ивасюка; пер. Гетманский, Иоанна Крестителя, Григория Сковороды, сквер Героев Сумщины и тому подобное. Также несколько улиц названы именами жителей области, которые героически погибли в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины.