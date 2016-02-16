Под Киевом родной брат главаря "ЛНР" Плотницкого сдает свою квартиру в аренду (видео)

Плотницкий родом из села Кельменцы, что на западе Украины, говорится в сюжете "Грошей".

Отец и мать Плотницкого уехали из села внезапно и быстро в сопровождении целого кортежа джипов. Куда переехали Плотницкие - до сих пор тайна.

В Сети Михаил указанный, как частный предприниматель. Журналисты отправились искать его по месту регистрации бизнеса - в Васильков.

Официально Плотницкий-младший работал здесь с 2007 по 2014 годы. Но дверь квартиры открывает женщина, которая убеждает, что вообще не знает, кто это.

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Программе "Гроші" удалось выяснить еще один вероятный адрес Михаила Плотницкого – в Вишневом. В сентябре 2014 года родственник сепаратиста стал владельцем новенькой квартиры. По стечению обстоятельств, в это время его старший брат начинает управлять так называемой "Луганской республикой".

Оказывается, что брат террориста сдает свою квартиру в аренду. Женщина, которая открыла дверь, говорит, что это действительно его квартира, но он здесь не живет. Также она сообщила, что брат террориста сейчас в России.

"Я знаю, что у него в Василькове есть еще теща и тесть", - заявила женщина.

Выходит, родственники Плотницкого не просто имеют тыл в Киеве, а еще и зарабатывают на этом деньги. Прославляя "русский мир", семейство сепаратистов не спешит отказываться от украинского гражданства.