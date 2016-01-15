Суд приговорил россиянина-разведчика к 13 годам тюрьмы: передавал данные о дислокации ВСУ

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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"Генеральная прокуратура Украины обеспечила качественное поддержание государственного обвинения, по результатам которого 14.01.2016 года Попаснянский районный суд Луганской области вынес приговор и признал виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 332-1, ч. 1 ст. 263, ч . 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 437 УК Украины, гражданина Российской Федерации, которому назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества", - отмечается в сообщении.

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В частности, в ГПУ сообщили, что гражданин РФ признан виновным в том, что он в течение 2015 года принимал личное участие в незаконных вооруженных подразделениях террористической организации «ЛНР» (батальон «Призрак» и «1-й казачий полк имени Платова»), где осуществлял разведку позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины для дальнейшего их поражения, то есть участвовал в ведении по предварительному сговору группой лиц агрессивной войны против Украины.

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Уголовное производство было расследовано управлением по расследованию преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины, представители которого поддерживали государственное обвинение.

Как сообщал УНИАН, ранее суд приговорил к 14 годам тюрьмы "Грешника", принимавшего участие в захвате донецкого аэропорта.