Суд приговорил к 14 годам тюрьмы "Грешника", принимавшего участие в захвате донецкого аэропорта

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Судебное разбирательство проходило в порядке специального судебного производства, то есть в отсутствии обвиняемого.

Сообщается, что в 2014 г. мужчина был осужден до трех лет лишения свободы, а с августа 2014 г. до конца января 2015 г. принимал непосредственное участие в боевых действиях по захвату международного аэропорта "Донецк" им. Сергея Прокофьева с использованием стрелкового оружия.

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Таким образом, своими действиями обвиняемый совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 258-3 УК Украины ("Участие в террористической организации").

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Ранее сообщалось, что в Донецкой области СБУ поймала боевика группировки "Спарта".

Напомним, СБУ в ходе спецоперации в Попасной задержала 5 боевиков и нашла тайник с оружием.