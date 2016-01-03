В Черкасской области на Днепре под лед провалился внедорожник (фото)

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, 2 января владелец внедорожника Mitsubishi выехал на лед на реке Днепр. Провалившись под лед, он не смог самостоятельно выехать на поверхность. Чтобы вытащить автомобиль, водитель обратился за помощью к владельцу трактора МТЗ-80. При попытке вытащить внедорожник трактор также провалился под лед и увяз в иле. Поняв, что собственными силами транспорт не достать, его владельцы обратились к спасателям.

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Внедорожник и трактор на берег вытащили специалисты пожарно-спасательной части из города Золотоноша. Установив специальную мощную лебедку, спасатели вытащили автомобиль и трактор из Днепра на берег.

За праздничные дни 2016 года черкасские спасатели уже трижды вытаскивали машины, которые провалились под лед на Днепре.

Как сообщал УНИАН, в Черкасской области 1 и 2 января 2016 года на Днепре под лед провалились два автомобиля - легковой ВАЗ и внедорожник Nissan.