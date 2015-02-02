В Полтавской области оказались на льдине девять рыбаков

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 22 час. 30 мин. пожарно-спасательным отделением на лодках обеспечена безопасность рыбаков, угрозы их жизни нет. В 7 ч. 2 февраля планировалось с помощью лодки на воздушной подушке доставить рыбаков к берегу.

Читайте такжеВ Черкасской области на Днепре спасатели сняли с льдины 25 рыбаковСитуация находится на контроле Главного управления ГСЧС в Полтавской области.