В Полтавской области оказались на льдине девять рыбаков
08:43, 02 февраля 2015Политика
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Возле села Пронозовка Глобинского района Полтавской области в 19 час. 45 мин. 1 февраля на расстоянии около километра от берега Кременчугского водохранилища на покрытой слоем воды льдине оказались 9 рыбаков.
Рыбаков должны были эвакуировать в 7 утра / Фото УНИАН
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 22 час. 30 мин. пожарно-спасательным отделением на лодках обеспечена безопасность рыбаков, угрозы их жизни нет. В 7 ч. 2 февраля планировалось с помощью лодки на воздушной подушке доставить рыбаков к берегу.
Читайте такжеВ Черкасской области на Днепре спасатели сняли с льдины 25 рыбаковСитуация находится на контроле Главного управления ГСЧС в Полтавской области.
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