В Венгрии предъявлено обвинение организатору мошеннической схемы по получению гражданства украинцами

Как пишет Мукачево.нет, по данным прокуратуры уезда Саболч-Сатмар-Берег, мошенники за вознаграждение помогли получить венгерское гражданство почти 600 гражданам Украины.

В деле фигурируют двое жителей Закарпатья, которые были посредниками при оформлении гражданства Венгрии по спрощенной процедуре. Они занимались изготовлением фальшивых документов для лиц, которые не имели на это права. Среди них были и те, против кого были открыты уголовные производства. Отмечается, что они платили за оформление необходимых документов около 1 тысячи евро.

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Всего за 2013 год через посредников прошло 594 гражданина Украины из Закарпатской области. В 185 случаях речь идет о подделке документов в городских и сельских управах на территории Венгрии.

Речь идет о получении незаконной прибыли на сумму 648 тысяч евро, которые закарпатцы заплатили за получение венгерского гражданства. Деньги обвиняемый тратил для собственных целей, в частности купил себе дом.

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По предварительной информации речь идет о Жолте Сепешши, лидере партии "Единство" и бывшем мэре города Монок, которого полиция арестовала 9 сентября. Сейчас Сепешши грозит конфискация имущества и тюремное заключение.