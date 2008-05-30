Пол Маккартни вышел в свет с новой подружкой (фото)

На церемонии присуждения звания почетного доктора музыки Йельского университета Пол Маккартни впервые публично появился со своей новой подругой, 47-летней американкой Нэнси Шевелл (Nancy Shevell), сообщает британская газета The Daily Mail. Это произошло спустя всего две недели после того, как завершился бракоразводный процесс экс-битла с Хизер Миллс.

По решению суда бывшей жене Маккартни отошло 25 миллионов фунтов стерлингов из общего состояния, размер которого оценивается почти в полмиллиарда фунтов стерлингов или миллиард долларов.

Новую избранницу сэра Пола вряд ли мучают материальные вопросы. Она происходит из богатой американской семьи и является вице-президентом транспортной компании стоимостью в полмиллиарда долларов, отмечает Лента.ру.

Как пишет издание, Шевелл и ее муж Брюс Блейкман, с которым они официально проживают раздельно, познакомились с Маккартни в начале 1990-х годов, когда еще была жива его жена Линда. Она умерла от рака в 1998 году. Нэнси Шевелл также перенесла эту тяжелую болезнь и теперь занимается сбором средств на благотворительность.

Маккартни и Шевелл были впервые замечены вместе в ноябре 2007 года, а в апреле 2008 года они опять же вместе отдыхали на одном из карибских курортов. Издание полагает, что на этот раз Маккартни имеет серьезные виды, раз взял Шевилл на официальную церемонию, хотя ранее сообщалось и о других его романах, например, с американской актрисой Розанной Аркетт (Rosanna Arquette) и наездницей Таней Ларриган (Tanya Larrigan).