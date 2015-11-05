Рыбаки нуждались в лодках, но вместо лодок им подавали терапевтов - голландский правозащитник

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал голландский правозащитник, генеральный секретарь международной организации Глобальная инициатива в психиатрии, преподаватель университетов Грузии, Литвы и Украины Роберт ван Ворен.

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"События на востоке действительно шокирующие. Люди видят ужасные вещи, вынуждены переносить крайне стрессовые ситуации и оказываются в полном замешательстве, не понимая, когда их жизнь придет в норму", - рассказывает Роберт ван Ворен, отмечая, что люди невероятно выносливы, они в состоянии пережить худшие ужасы и стать сильнее. По его мнению украинцы - нация, являющаяся, наверное, самым ярким подтверждением этого.

"На самом деле 98% людей не нуждаются в профессиональной психологической помощи", - отмечает он, добавляя, что они переживают естественные эмоциональные стадии. Люди жили тысячелетия и никогда прежде не нуждались в "терапевтическом цирке" международной помощи. "Возможно, я поднимаю неприятную тему, но в этом и заключается настоящая опасность: людей превращают в жертв, рассказывая, что они травмированы и нуждаются в помощи, когда на деле это не так", - говорит специалист.

Также он отмечает, что в то же время в Украине действительно есть те, кто страдает от психических болезней, но временные благотворители с Запада не собираются им помогать. "Мы снова сосредоточились не на том. По его мнению в стране нужно построить цельную "систему оказания психиатрической помощи, которая поможет (в прямом смысле этого слова) миллионам людей, в том числе тем, кто на самом деле травмирован".

Полный текст интервью Роберта ван Ворена читайте в выпуске журнала "Новое время" 6 ноября.