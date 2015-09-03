Конец Путина близится, он сам приведет себя к гибели - голландский психиатр

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал голландский правозащитник, генеральный секретарь международной организации Глобальная инициатива в психиатрии, преподаватель университетов Грузии, Литвы и Украины Роберт ван Ворен.

По его словам, вследствие действий Путина Россия катится по спирали, "принимающей настолько бредовые формы, что даже самые стойкие сторонники РФ на Западе призадумались".

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"Путин преуспел, наживая себе врагов. У него талант настраивать людей против себя, показывая свое истинное лицо — политического террориста, неизлечимого пиромана. Кстати, пироманы всегда плохо заканчивают — им почти никогда не удается избежать наказания. Поэтому я убежден: конец Путина близится. Тут российского президента можно поблагодарить: он сам — худший свой враг и сам приведет себя к гибели", - считает психиатр.

По его словам, вопрос лишь в том, "сколько еще пироманов, готовых занять его место и продолжить это безумие, крутится где-нибудь поблизости".

Полный текст интервью Роберта ван Ворена читайте в выпуске журнала "Новое время" 4 сентября.