Опубликовано видео, запечатлевшее расстрел 45 героев Небесной сотни

Видео на своей странице в Facebook разместила координатор общественной инициативы "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук.

"Кропотливая работа по пересмотру бесчисленного количества гигабайт, сопоставление многочисленных видео, обработка массива фотографий - и как результат - пятиминутное видео, на котором зафиксировано, как 20 февраля 2014 года ушла почти половина Небесной сотни. Пока на экране зеленый квадратик - человек жив, красный - в него попала пуля. Это видео надо периодически пересматривать. Чтобы быть злыми, действенными и более требовательными, в первую очередь к себе. Опускать руки и поддаваться унынию для нас, людей, которые остались живы, неоправданная роскошь", - написала Матвийчук.

Справка УНИАН. Погибших во время протестов в декабре 2013 - феврале 2014, большинство из которых пали от пуль на улице Институтской, называют Небесная сотня. Массовые манифестации начались после отказа правительства Николая Азарова и президента Виктора Януковича от ассоциации с Европейским союзом и поворота внешнеполитического курса на Москву. Народное недовольство начало набирать стремительные обороты после силового разгона мирной демонстрации в ночь на 30 ноября.

Через три месяца протестов, охвативших всю страну, 22 февраля Верховна Рада отстранила сбежавшего Виктора Януковича с должности президента, назначив внеочередные выборы главы государства на 25 мая 2014 года.

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Накануне специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней, казней без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казней Кристоф Хайнс заявил, что большинство доказательств о совершении преступлений во время Революции Достоинства на Майдане Незалежности уничтожены.