Большинство доказательств о преступлениях на Майдане уничтожены - докладчик ООН
Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней, казней без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казней Кристоф Хайнс отмечает, что большинство доказательств о совершении преступлений во время Революции Достоинства на Майдане Незалежности уничтожены.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.
Докладчик выразил обеспокоенность по поводу расследования протестных событий на Майдане, которые проходили с ноября 2013 года до конца февраля 2014 года, а также событий в Одессе, произошедших 2 мая 2014 года.
"В целом, наша обеспокоенность касается обоих этих случаев, потому что многие улики были уничтожены сразу же после этих событий", - подчеркнул Хайнс, отметив, что это затруднило расследование.
Специальный докладчик ООН отметил, что процесс выявления и привлечения виновных к ответственности идет очень медленно. "Я рекомендую украинскому правительству ускорить этот процесс", - сказал Хайнс.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что заказчики преступлений во время Революции Достоинства на Майдане Незалежности прячутся в Москве.
Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинских властей от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.
После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Незалежности в Киеве на улицы городов Украины вышли сотни тысяч граждан.
Акции протеста, которые продолжались с конца ноября 2013 года до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция Достоинства.