Большинство доказательств о преступлениях на Майдане уничтожены - докладчик ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

Докладчик выразил обеспокоенность по поводу расследования протестных событий на Майдане, которые проходили с ноября 2013 года до конца февраля 2014 года, а также событий в Одессе, произошедших 2 мая 2014 года.

"В целом, наша обеспокоенность касается обоих этих случаев, потому что многие улики были уничтожены сразу же после этих событий", - подчеркнул Хайнс, отметив, что это затруднило расследование.

Специальный докладчик ООН отметил, что процесс выявления и привлечения виновных к ответственности идет очень медленно. "Я рекомендую украинскому правительству ускорить этот процесс", - сказал Хайнс.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что заказчики преступлений во время Революции Достоинства на Майдане Незалежности прячутся в Москве.

Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинских властей от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Незалежности в Киеве на улицы городов Украины вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября 2013 года до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция Достоинства.