Садоводы Украины обеспокоены приближением заморозков

Садоводческие хозяйства Украины серьезно обеспокоены перспективой урожая фруктов в этом году. Поводом для переживаний являются прогнозы о похолодании в Украине в конце апреля - начале мая.

Тем не менее, по данным "Агроогляд: овощи и фрукты", метеорологи в большей части регионов Украины не прогнозируют снижения критической температуры ниже 0°C, что абсолютно безопасно для садов. Более существенное похолодание (от -1 до -4°C) метеослужбы прогнозируют лишь в некоторых северных регионах страны.

По мнению специалистов "Агроогляд: овощи и фрукты", более существенную угрозу урожаю фруктов в настоящее время представляет отсутствие тепла во многих регионах. Следствием этого является недостаточное количество пчел для нормального опыления деревьев, что чревато образованием пустоцветов.

Как уже отмечалось ранее, абсолютное большинство деревьев в садах благополучно перезимовало, кроме того, цветение по многим культурам началось раньше и в настоящее время проходит интенсивнее, чем в прошлом году.