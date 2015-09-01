В МВД допросят Тягныбока по делу о столкновениях у здания Рады

Об этом заявила спикер киевской милиции Свелана Блищик, передает 112 Украина. "Правоохранители тщательно изучают все фото- и видеоматериалы в сети интернет, устанавливают всех участников массовых беспорядков под Радой, выясняют их местонахождение и собирают доказательную базу. По этим всем фактам было начато 5 уголовных производств по ст. 293, 294, 348, 245 и 263 Уголовного кодекса. Милиция делает все, чтобы установить не только исполнителей, но и организаторов и заговорщиков беспорядка, в ходе которого ранен 141 человек и погиб военнослужащий", - заявила Светлана Блищик.

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"В ходе досудебного расследования будут допытываться все возможные участники этих массовых беспорядков, в том числе и Олег Тягныбок", - заверила она.

Как сообщал УНИАН, 31 августа во время принятия изменений в Конституцию в части децентрализации под зданием парламента проходил митинг противников данного документа. Между правоохранителями и митингующими произошли столкновения, в результате которых, по состоянию на сегодняшнее утро, ранен 141 человек.

Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил лидера ВО "Свобода" Олега Тягныбока в событиях под Верховной Радой. А тот в свою очередь заявил, что быстрое раскрытие и задержание виновного свидетельствует, что "провокация была им (Аваковым, - ред.) и спланирована".