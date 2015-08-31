Милиция заверила, что задержанного за брошенную в правоохранителей гранату возьмут под арест

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве.

«Это лицо, совершившее особо опасное преступление, задержано и обязательно по решению суда будет взято под арест», - отметили в ОСО. Также в столичном главке милиции сообщили, что в настоящее время в Голосеевском райуправлении милиции допрашиваются почти 20 из более чем 30 задержанных за совершение противоправных действий под зданием парламента. При этом в милиции отметили, что почти 100 человек пикетируют райотдел требуя освобождения задержанных.

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Время от времени они ходят в разных направлениях по пешеходному переходу возле райотдела, мешая движению транспорта. Но к каких-то активно-провокационных действий не предпринимают. На месте происшествия охрану общественного порядка обеспечивает достаточное количество сотрудников правоохранительных органов.