Аваков прямо обвинил Тягнибока в беспорядках под парламентом

Об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

"В ситуации, с которой мы сегодня столкнулись, мы не имеем дело с проявлениями политической оппозиции. Я не знаю, какая может быть причина, почему наши солдаты должны гибнуть под стенами Верховной Рады. Я не вижу ни одной политической причины, политических разногласий, чтобы кто-то мог наносить ранения солдатам Нацгвардии. Среди раненых около 20 солдат и офицеров, которые прошли антитеррористическую операцию, награждены государственными наградами, досрочными званиями... Я напрямую обвиняю Олега Тягнибока и его партию “Свобода”. Я считаю, что это преступление, а не политическая борьба”, - сказал Аваков.

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Он отметил, что лично просматривал видео, фотографии, на которых Тягнибок стоял рядом, когда жестоко избивали солдата Национальной гвардии.

“Я не понимаю, почему мы должны платить такую цену и не знаю зачем это. Если это нужно ему (Тягнибоку — УНИАН) за то, что он сейчас находится не при власти? Так служение Украине бывает таким — реализуй себя, служи дальше, уходи. Так будет с каждым: так будет со мной, со всеми остальными. Тягнибок не привел протестующих под ВР, он привел бандитов, которые убивали и калечили наших солдат”, - отметил министр.

При этом он заверил, что расследование будет тщательным и правоохранительные органы будут непримиримыми в жестком наказании виновных.

По словам Авакова, "так больше продолжаться не может, если мы стерпим, то везде будет хаос, моя функция как министра не допустить этого”.

Он сообщил о задержании около 30 человек, в том числе метателя гранаты. Аваков не исключил, что сегодня продолжатся задержания других активных участников событий.