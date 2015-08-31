Рада приняла в первом чтении скандальный законопроект о внесении изменений в Конституцию (фото)
13:02, 31 августа 2015Политика
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Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти.
Принятие этого законопроекта сопровождалось протестами
За законопроект №2217а проголосовали 265 из 320 зарегистрированных в сессионном зале.
Отметим, что депутаты Рады собрались на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.
Заседание должно было начаться в 11 часов, однако 50 депутатов заблокировали трибуну и президиум парламента, протестуя против принятия этого законопроекта. Впоследствии первый вице-спикер парламента Андрей Парубий объявил, что заседание начнется в 12.00.
В полдень председатель Верховной Рады Владимир Гройсман смог открыть заседание под крики депутатов Радикальной партии.
Изменения в Конституцию в первом чтении приняли под крики "Ганьба!"
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