Рада приняла в первом чтении скандальный законопроект о внесении изменений в Конституцию (фото)

За законопроект №2217а проголосовали 265 из 320 зарегистрированных в сессионном зале.

Отметим, что депутаты Рады собрались на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.

Заседание должно было начаться в 11 часов, однако 50 депутатов заблокировали трибуну и президиум парламента, протестуя против принятия этого законопроекта. Впоследствии первый вице-спикер парламента Андрей Парубий объявил, что заседание начнется в 12.00.

В полдень председатель Верховной Рады Владимир Гройсман смог открыть заседание под крики депутатов Радикальной партии.