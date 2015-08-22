В Польше неизвестные осквернили памятник воинам УПА

Об сообщает "Польское радио".

Памятное место состоит из двух табличек, одна из которых увековечивает память о "солдатах УПА, погибших в 1945-1947 годах". Именно эта часть монумента с трезубцем и надписями в честь воинов УПА зарисована красной и синей красками.

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Таблички были установлены ​в 2002 году.

Председатель Объединения украинцев в ​​Польше Петр Тима называет серию уничтожений украинских памятников в Польше "хорошо спланированной провокацией".

Добавим, на этой неделе в селе Вербица Люблинского воеводства совершен акт вандализма на монументе борцам Украинской повстанческой армии.

Весной и в начале лета украинские памятники уничтожили в селах Грушовичи и в селе Радруж Любачивского уезда.

Как сообщал УНИАН, 20 августа на Майдане Независимости подрались польские и украинские футбольные фанаты. По сообщениям, нападения связаны с желанием украинских болельщиков отомстить полякам за их поведение во время матча группового турнира Лиги Европы — 2014/15 в октябре прошлого года, когда харьковский «Металлист» встречался с «Легией» (0:1). Поляки привезли с собой на матч баннер с надписями «Львов» и «Свободно» на польском флаге, а во время поединка выкрикивали оскорбительные фразы про Степана Бандеру и УПА.